Tchadinfos TV et la ligue provinciale de football de N’Djamena signent un accord de partenariat

Cette convention de partenariat dépasse largement le cadre d'une simple collaboration entre deux entités ; elle incarne un engagement commun en faveur du développement et de la promotion du football au Tchad. "Ensemble, nous nous engageons à hisser le football tchadien vers de nouveaux sommets, en offrant à nos talents locaux la visibilité et le soutien qu'ils méritent", a déclaré le président-directeur général de Tchadinfos, Mamadou Djimtebaye.



Grâce à cette collaboration, Tchadinfos TV aura l'opportunité exceptionnelle de diffuser les matchs de la Ligue, ainsi que de créer des reportages, des documentaires et d'autres contenus captivants mettant en lumière la vitalité et la passion qui animent le football dans notre pays. De plus, il reconnaît l'impact positif attendu de ce partenariat sur le sport et les communautés locales.



En travaillant de concert, ils pourront stimuler l'intérêt pour le football local, inspirer de jeunes talents, renforcer la cohésion sociale et contribuer à l'économie locale. De son côté, le Président de la Ligue Provinciale de Football de N’Djamena, Mahamat Abdoulaye Adèche, a exprimé sa gratitude envers toutes les personnes impliquées dans la réalisation de ce partenariat. La signature de cette convention marque la fin de cette cérémonie visant à promouvoir le football tchadien et à offrir aux athlètes, aux supporters et à la nation les moments de joie et de fierté qu'ils méritent.