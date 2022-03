Tech4Tchad va former les jeunes sur les métiers du numérique

Tech4Tchad s’ouvre aux jeunes. C’est un projet financé par l'ambassade de France et plusieurs partenaires qui œuvrent dans le domaine numérique et entreprenarial.



Le chef de projet Fadoul Hissein Abba a annoncé plusieurs composantes notamment : développeurs web et mobile, digital. Un programme d’accompagnement est prévu pour les porteurs de projets.



Les composantes de ce projet sont les suivantes :

- former les jeunes à un métier technique du numérique et aux compétences transversales facilitant leur insertion professionnelle ;

- mobiliser les personnes les moins représentées dans le numérique et dans l'entrepreneuriat ;

- outiller et fédérer les acteurs afin de construire un environnement propice à l'entrepreneuriat numérique.



Les conditions requises pour la formation sont :

- être âgé entre 18 et 35 ans ;

- habiter à Ndjamena ;

- avoir le niveau bac minimum ;

- être demandeur d'emploi ;

- être disponible 100% aux jours et heures de cours.



La formation prévoit une pédagogie bien spécifique, notamment : pratique par projet, programmation en binôme, mise en situation de transmission et autonomie.



La formation aura lieu à Wenak Labs de lundi à vendredi et de 9h à 17h. Elle sera intensive et gratuite pendant 7 mois pour 25 personnes.



Le démarrage effectif aura lieu le 4 avril et se poursuivra jusqu’au 28 octobre 2022.