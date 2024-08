Tensions diplomatiques : Le Mali expulse l'ambassadeur de Suède

Le gouvernement malien a décidé ce 9 aout 2024 d'expulser l'ambassadeur de Suède à Bamako, suite à une déclaration du ministre suédois de la Coopération internationale et du Commerce sur le Mali. La décision suédoise est intervenue en raison de la rupture par le Mali de ses relations diplomatiques avec l'Ukraine.



L'ambassadrice de Suède a été convoquée au ministère malien des Affaires étrangères et a reçu la notification de quitter le territoire malien sous 72 heures.

« Mme l'Ambassadeur de Suède à Bamako convoquée aux Ministère des Affaires Étrangères - Coop - Int, ce 9/8/2024, a reçu la notification de quitter le territoire malien sous 72 h, suite à la déclaration hostile de son ministre de la Coopération internationale et du Commerce sur le Mali », a indiqué la diplomatie malien ce vendredi selon la presse locale.



Le ministère malien des Affaires étrangères a indiqué qu'un communiqué allait suivre pour expliquer davantage les raisons de cette expulsion.



Cet événement traduit les tensions diplomatiques entre le Mali et la Suède suite à la décision suédoise de réduire son aide financière au Mali en raison de la position du pays sur le conflit ukrainien.



L'expulsion de l'ambassadeur suédois illustre la volonté du gouvernement malien de riposter fermement à ce qu'il considère comme une ingérence étrangère dans ses affaires.