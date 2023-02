Tensions entre deux lycées de N'Djamena : récit de l'incident et l'impasse qui persiste

Les responsables des deux établissements s'accusent mutuellement les élèves. Selon Monsieur Bano Gabra, proviseur scientifique du lycée de La liberté, l'incident a commencé entre une élève du collège de la liberté et quelques élèves du Fort-lamy. Un des élèves du complexe scolaire Fort-lamy aurait soufflé de la fumée de sa cigarette envers cette élève pour la provoquer. Cela a provoqué une bagarre entre les élèves, ce qui a ensuite pris une autre tournure.



Le directeur des études du Fort-lamy, Hamid Adam Hamid, a une version différente de l'incident. Selon lui, deux élèves du lycée de La liberté ont fumé des cigarettes devant le complexe, provoquant aussi les élèves du Fort-lamy. Ces élèves de deux côtés se sont échangés des mots et finissent par une bagarre. Hamid Adam Hamid prétend qu'un des élèves du lycée de La liberté a sorti un couteau avant d'être maîtrisé par leurs élèves.



​Selon le proviseur scientifique du lycéede de la liberté, trois motos ont été brûlées, 16 autres ont été caillassées et neuf élèves du lycée de La liberté ont été arrêtés. Le directeur des études de Fort-lamy a présenté un rapport selon lequel 58 motos ont été endommagées, 3 motos ont été brûlées et aucun de leurs élèves n'a été arrêté par la police.



Dans ce contexte, le complexe scolaire Lamy se plaint contre les auteurs du trouble et demande que les réparations soient faites. Cependant, les responsables des deux établissements devraient coopérer pour régler cette situation et mettre fin à l'escalade de la violence entre les élèves.



Il est important que les établissements scolaires prennent des mesures pour prévenir de tels incidents à l'avenir. Les élèves doivent être éduqués sur la manière de résoudre les conflits de manière pacifique et constructive. Les parents, les enseignants et les autorités devraient également jouer un rôle dans la prévention de la violence entre les élèves.