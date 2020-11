Terrorisme : le Tchad est le 34e pays le plus impacté au monde

L'édition 2020 de l'Index global sur le terrorisme révèle que le Tchad est le 34ème pays le plus impacté par le terrorisme dans le monde. L'impact est grandissant pour le Tchad qui avance de quatre places, avec notamment des conséquences économiques. En 2019, l'impact économique du terrorisme est estimé à 447,3 millions de dollars au Tchad.



"Le regain d'activité de Boko Haram au Nigeria et dans les pays voisins, notamment le Cameroun, le Tchad et le Niger, reste une menace importante pour la région", souligne le rapport.



Il ajoute que "des quatre groupes les plus meurtriers en 2019, seul Boko Haram, qui opère au Cameroun, au Tchad, au Niger et au Nigeria, a enregistré une augmentation du niveau de terrorisme par rapport à l'année précédente".



En Afrique, le Tchad est le 9ème pays qui a le plus dépensé d'argent pour contenir la violence, avec au moins 400 millions de dollars (220,4 milliards de Fcfa).



Réinsérer les désengagés, privilégier une action concertée



Interrogé vendredi par Alwihda Info, le président du Centre d'études pour le développement et la prévention de l'extrémisme (CEDPE), Dr. Ahmat Yacoub Dabio, préconise de "réinsérer les milliers de désengagés de Boko Haram" car "c'est une bombe à retardement".



Dr. Ahmat Yacoub Dabio suggère également de "réagir maintenant et en se basant sur une action concertée qui engage toutes les armées du bassin du Lac Tchad appuyées par Barkhane et la communauté internationale".



L'Organisation de la coopération islamique (OCI) a condamné aujourd'hui les attaques terroristes au Sahel et dans le bassin du Lac Tchad, exprimant son entière solidarité aux pays membres victimes de ces attaques.



Le chef de l'État Idriss Déby s'est félicité samedi de "l’union sacrée" des tchadiens derrière les forces de défense et de sécurité contre la menace terroriste, notamment lors de l’opération « Colère de Bohoma ».



Les menaces écologiques accroissent la vulnérabilité au Lac



Dans la région du lac Tchad, qui comprend des parties du Cameroun, du Tchad, du Niger et du Nigeria, le rapport estime que le conflit est compliqué par plusieurs menaces écologiques, notamment la pénurie d'eau, la sécheresse, la désertification, la dégradation des terres et l'insécurité alimentaire.



Boko Haram a cherché à exploiter ces fragilités, en prenant le contrôle de vastes zones du territoire et en obtenant l'accès au lac Tchad. En ce sens, le groupe s'est positionné comme un fournisseur de services alternatifs et a facilité le recrutement en offrant des emplois à ceux dont les moyens de subsistance ont été affectés par des menaces écologiques récurrentes.



Le Nigéria, la Libye, la Somalie sont les plus touchés



En Afrique, le Nigéria, la Libye, la Somalie et le Mali ont été les plus touchés. L'impact économique du terrorisme est évalué à 13 milliards de dollars en 2019 sur le continent africain (26,4 milliards au niveau mondial).