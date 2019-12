Terrorisme : "nous allons passer à une vitesse offensive" (ministre de la défense du Tchad)

Les forces de défense et de sécurité tchadiennes du secteur de la Force mixte multinationale veulent passer d'une stratégie défensive à offensive dans la zone du Lac Tchad, face aux incursions répétées de membres présumés de Boko Haram.



Jeudi matin, le ministre délégué à la Présidence de la République, chargé de la défense nationale, de la sécurité, des anciens combattants et victimes de guerre, le général Mahamat Abali Salah, a expliqué que les forces armées tchadiennes sont restées "très longtemps sur la défensive".



Il s'est rendu à Bagasola dans la province du Lac où il a rencontré des responsables militaires, administratifs et des chefs traditionnels.



"Aujourd'hui, nous avons voulu déclarer la guerre contre les forces du mal de Boko Haram et les terroristes. Nous allons passer à une vitesse offensive. Les forces de défense et de sécurité du secteur de la Force mixte multinationale ont été instruites. Nous, nous sommes réunis ici pour encourager nos forces et leur dire qu'on doit aller à une vitesse supérieure", a indiqué le général Mahamat Abali Salah.



Le ministre et sa délégation -composée de plusieurs officiers supérieurs- ont rencontré les autorités administratives "pour leur dire que les Boko Haram doivent être attaqués partout où ils sont et traqués partout".



Dans la nuit de mardi dernier, vers 22 heures, trois militaires tchadiens ont été blessés dans des tirs de mortiers de présumés combattants de Boko Haram, dans une zone frontalière proche de Kaïga et Ngouboua, à 45 km de Baga Sola, a indiqué à Alwihda Info une source sécuritaire.



Dans la nuit de lundi, des présumés combattants de Boko Haram ont tenté une attaque dans l'île de Kinasserom, sans faire de victimes.