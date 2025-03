The Voice of Hope organise une compétition de mémorisation du Saint Coran pour les jeunes à N’Djamena

À l’occasion du mois béni de Ramadan, The Voice of Hope organise la deuxième édition de la compétition de lecture du Saint Coran, dont l’objectif est d’encourager les jeunes à l’apprentissage, à la lecture et à la mémorisation du Saint Coran, tout en créant un espace d’harmonie, de convivialité, de connectivité et de fraternité.Cette édition verra la participation de 40 compétiteurs, dont 20 filles et 20 garçons, issus de différentes écoles coraniques (khalwa) de la ville de N’Djamena. Les participants seront évalués par un jury d’experts en la matière.La phase éliminatoire débutera le 5 mars 2025 et se déroulera en trois séances, à l’issue desquelles seront sélectionnés les trois premiers dans la catégorie filles et les trois premiers dans la catégorie garçons, qui seront primés.La cérémonie de clôture et de remise des prix se tiendra lors de la dernière semaine du mois de Ramadan, et la date exacte sera communiquée ultérieurement.Pour plus de détails, contactez le 62 22 92 31 ou par e-mail : thevoiceofhope2023@gmail.com.