Togo : 4000 délégués déployés dans les bureaux de vote pour la présidentielle

Lomé - Les Togolais se préparent à aller aux urnes le 22 février prochain pour l’élection présidentielle. Les différentes institutions impliquées dans le processus électoral s’activent de leur côté pour sa réussite.



C’est le cas notamment de la Cour constitutionnelle qui va déployer des délégués dans les bureaux le jour du vote pour l’observation électorale. Une formation s’est ainsi ouverte le jeudi 13 février 2020, simultanément à Lomé et à Kara, à l’intention des futurs délégués de toutes les préfectures et régions électorales.



La session organisée par la juridiction avec le concours du PNUD est basée sur la Constitution et le Code électoral. Ils devraient être environ 4000 personnes, chargés d’une mission « d’observation muette avec une attitude plus ou moins passive, se contentant de relever les entorses, les fraudes, les distorsions ». L’objectif final, est de rendre plus efficace le règlement du contentieux électoral.



L’institution qui proclamera les résultats définitifs de l’élection, réaffirme ainsi son attachement à la tenue d’un scrutin « transparent et acceptable par tous », comme l’a indiqué le juge Koffi AMEKOUDJI, un des membres de la Cour constitutionnelle.



Soulignons également que cette semaine, la Commission électorale nationale indépendante (CENI) a effectué une mise au point au sujet de l’observation le jour du scrutin, précisant notamment que seuls les observateurs accrédités seront autorisés à se rendre dans les centres de vote pour la supervision de l’élection.