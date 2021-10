Togo-Arabie saoudite : les deux pays renforcent leur coopération

Le ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration régionale et des Togolais de l’extérieur, Pr Robert Dussey séjourne depuis le 04 octobre 2021 en Arabie Saoudite, pour une visite d’amitié et de travail. D’après les sources officielles, ce déplacement du chef de la diplomatie togolaise s’inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre les deux pays.



A son arrivée, le diplomate togolais a été accueilli chaleureusement par les autorités saoudiennes dont le prince Héritier, Mohammed ben Salmane. « Je me réjouis d’être présent ici à Riyad, pour une visite officielle. Je remercie sa Majesté le Roi, King Salam, le Prince héritier, Mohammed ben Salmane, le gouvernement et le peuple saoudien pour l’accueil fraternel », Pr Robert Dussey sur son compte Twitter. Après le cérémonial d’accueil, le ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration régionale et des Togolais de l’extérieur a tout suite eu une séance de travail avec le ministre saoudien du Commerce, Majid ben Abdullah Al Qasabi. Au menu de l’entretien, les possibilités de partenariat entre les deux gouvernements, mais aussi au niveau du secteur privé dans plusieurs domaines (commerce, agriculture, industrie et tourisme).



Les projets quinquennaux de développement du Togo contenus dans le PND 2018-2022 et la feuille de route gouvernementale 2020-2025, ont été présentés à l’officiel saoudien, tout comme la nouvelle politique agro-industrielle portée par la Plateforme industrielle d’Adétikopé (PIA). « Le gouvernement togolais est prêt à relancer les échanges entre nos deux pays », a notamment assuré le chef de la diplomatie togolaise, à l’issue de la séance. Il faut rappeler que les relations entre Lomé et Riyad se sont renforcées depuis le mois de février 2021, avec l’ouverture d’une nouvelle ambassade du Togo sur le territoire saoudien.