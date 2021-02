Togo : Baisse du taux d’intérêt légal à 4,2391%

Pour l’année civile 2021, le taux d’intérêt légal au Togo sera en baisse pour être fixé à 4,2391%. C’est ce qui ressort du dernier Conseil des ministres, tenu le 10 février dernier, dans la localité de Pya (préfecture de la Kozah), en présence du chef de l’Etat Faure Eyadema.



Cette mise à jour marque une baisse par rapport à l’année dernière où le Togo pratiquait un taux de 4,5000 %, aligné sur l'essentiel des pays de l’espace UEMOA (Union économique et monétaire des Etats de l’Afrique de l’Ouest). C’est ce qui ressort des chiffres de la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO).



Il faut rappeler que ce taux d'intérêt légal, fixé par l'autorité publique, vient augmenter toute somme due par un débiteur à son créancier, à la suite d'une décision de justice, et en cas de retard de versement. Il est fixé par décret par l’Etat pour la durée de l’année civile. Ce chiffre sert notamment à calculer les intérêts portant sur les sommes à verser en cas de retard d'exécution d'un paiement ordonné par une décision de justice, et ceux portant sur un prêt, en l'absence d'un taux effectif global (TEG) prévu par le contrat.