Togo : Faure Gnassingbé ravive la flamme de l'indépendance à la veille du 65ème anniversaire

La ranimation de cette flamme revêt une importance symbolique profonde, constituant un devoir de mémoire collective envers les héros nationaux et tous ceux qui ont consenti des sacrifices pour la liberté du Togo. À travers ce geste, le Chef de l’État réaffirme son engagement à consolider l’ancrage du Togo dans son histoire, tout en projetant une vision d’avenir axée sur l’ouverture, l’unité nationale et la résilience dans un climat de paix et de concorde.