Togo : Le programme présidentiel « School Assur » compte déjà 1,5 millions de bénéficiaires

Lomé - C’est l’une des plus grandes innovations en milieu scolaire en Afrique de l’ouest. A travers le projet « School Assur », les enfants fréquentant les écoles primaires du publique au Togo ont gratuitement une couverture d’assurance santé.



Cette initiative du Président Faure Gnassingbé qui a démarré depuis le 1er Septembre 2017 a déjà fait un total de 1,5 millions bénéficiaires sur toute l’étendue du territoire national.



Depuis le début du programme dont les prises en charge sont en constante progression, plus de 12 000 prestations de santé sont effectuées par semaine au profit des écoliers et élèves. Les assureurs partenaires auprès desquels l’Etat Togolais a souscrit cette garantie ont déjà procédé au règlement des factures des centres de Santé pour un montant de 283.197.350 FCFA soulageant ainsi les parents d’élèves des dépenses de santé de leurs enfants scolarisés. La preuve que cette réforme connaît une réussite parfaite et contribue à la rétention des enfants dans les écoles.



Dans son mandat social, le Président de la République, alors candidat, avait promis faciliter la scolarisation des enfants et surtout l’amélioration de leurs conditions d’étude. Ceci passe forcément par la qualité de leur santé ; c’est pourquoi cette assurance santé a été mise sur pied pour que l’Etat puisse prendre en charge les soins sanitaires des enfants scolarisés de Lomé jusqu’à Cinkassé.



En dehors de cette protection sanitaire, le gouvernement a également installé les cantines scolaires. Elles permettent d’alimenter les enfants dans les écoles des régions les plus démunies. Ces deux actions combinées participent à placer le Togo parmi les pays qui favorisent le plus l’accès des enfants à l’école.