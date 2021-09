Togo : commémoration du 35ème anniversaire de l’agression terroriste de 1986

Le peuple togolais a commémoré ce jeudi 23 septembre 2021, le 35ème anniversaire de l’agression terroriste du 23 septembre 1986. Une cérémonie s’est déroulée à cette occasion, Place des Martyrs (Cité de l’OUA à Lomé), en hommage aux militaires et civils tués lors de cette attaque.



Elle a été présidée au nom du chef de l’Etat, par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général Yark Damehame, en présence de plusieurs membres du gouvernement ainsi que du chef d’Etat-major des Forces armées togolaises (FAT), le général Dadja Maganawe. Sonnerie aux morts suivis de dépôt de gerbes au pied de la stèle en hommage aux victimes (le tout dans le respect des mesures barrières), ont marqué cette cérémonie de souvenirs.



« Il y a 35 ans que se jouait le destin de notre chère patrie le Togo. Le destin a tranché dans le sens de la victoire de ceux qui ont compris que la première des vertus est le dévouement à la partie. Cela représente pour nous tous un exemple d'honneur, de patriotisme, de civisme et de sacrifice », a déclaré dans son discours de circonstance le ministre de la sécurité, Yark Damehame.



Il faut rappeler que le 23 septembre 1986, un commando d'opposants lourdement armés, infiltré depuis le Ghana, avait pris d'assaut dans la nuit, des points névralgiques de la capitale causant la mort de nombreux civils. L’objectif des assaillants était clair, l’assassinat du président Gnassingbé Eyadema et la prise du pouvoir. Mais grâce à l’intervention rapide de l’armée à l’époque, l’attaque a été déjouée. Plusieurs des terroristes ont été arrêtés et leurs matériels de guerre saisis.