AFRIQUE Togo : des réponses aux doléances des travailleurs de la santé et de l’éducation

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 9 Septembre 2021

Toutefois, il est demandé aux fonctionnaires et agents de l’Etat, de faire preuve de plus d’engagement, de rigueur et de dévouement pour répondre aux attentes de la population.

Le ministre en charge de la Fonction publique, Gilbert Bawara a présidé le mardi 7 septembre 2021 à Lomé, une session spéciale du Conseil national du dialogue social (CNDS). La rencontre a permis d’examiner de manière globale la situation dans les secteurs de la santé et de l’éducation, et de répondre à certaines des revendications posées par les organisations syndicales des travailleurs. A l’issue des travaux, plusieurs mesures et dispositions ont été prises par le gouvernement, en faveur des acteurs de ces différents secteurs.



Dans le secteur de la santé, les autorités togolaises ont décidé de proclamer, au cours de la semaine, les résultats du dernier concours de recrutement du personnel médical, paramédical et administratif, sur la base des 698 postes ouverts. Elles se sont engagées également à examiner la question des arriérés au personnel des équipes de prélèvement et d’intervention rapide, et à procéder à la mise en place d’un nouveau dispositif en la matière, à travers des concertations entre les acteurs. Toujours dans la santé, l'exécutif a annoncé la mise en place de cadres de discussions dans les jours à venir avec les acteurs, notamment sur la dotation des Centres Hospitaliers Universitaires (CHU) en scanner, les préoccupations des personnels contractuels, le statut particulier du personnel soignant et le recrutement d’experts en vue de l’évaluation de l’approche contractuelle de la gestion des hôpitaux.



Dans le secteur de l’éducation, le gouvernement a annoncé entre autres, la proclamation dans les prochains jours, des résultats du dernier concours de recrutement de fonctionnaires enseignants et des conseillers d’orientation, et le démarrage, dès cette semaine dans les agences de la CNSS, de la seconde phase du remboursement des prélèvements opérés sur les émoluments des enseignants auxiliaires avant leur reversement dans le cadre des fonctionnaires de l’enseignement. Le gouvernement a aussi a réaffirmé aux acteurs, en ce concerne la question des primes spéciales ou ponctuelles, « sa volonté et l’engagement déjà acquis », et souligné « la nécessité d’examiner et d’opérationnaliser toute mesure relative aux primes ou aux revalorisations salariales de manière plus globale, à l’issue de la refonte du statut général de la fonction publique ».



Des mesures ont été également prises en faveur des agents de la fonction publique admis à la retraite. Pour ceux-ci, le gouvernement a décidé de la mise en place, à compter du premier janvier 2020, d’un nouveau système d’allocation de départ à la retraite pour les fonctionnaires, équivalant à trois mois de salaire. La rencontre a été satisfaisante selon les parties prenantes. Pour le ministre Gilbert Bawara, « l’initiative sera pérenne, conformément à la politique de gouvernance concertée imprimée par le chef de l’Etat, ceci pour le maintien d’un climat social apaisé et convivial ».

Toutefois, le ministre a demandé instamment à tous les fonctionnaires et agents de l’Etat, de faire preuve de plus d’engagement, de rigueur et de dévouement pour répondre aux attentes de la population.





Dans la même rubrique : < > Mali : une mission d’évaluation et de suivi de la CEDEAO était à Bamako Coup d'État : la CEDEAO suspend la Guinée de toutes ses instances Burkina Faso : la sécurité au centre des priorités du gouvernement