Togo : deux portails numériques pour la promotion des investissements

Le ministre de la Promotion de l’Investissement, Kayi Mivedor et son collègue du Commerce, Kodjo Adedze ont lancé le lundi 9 août 2021 à Lomé, deux portails digitaux. Il s’agit du portail de l'investissement et le site web de l’agence de promotion des Investissements et de la Zone franche (API-ZF).



Les deux portails ont pour adresses respectives www.investirautogo.tg et www.apizf.tg. Le premier, offre des informations précises, détaillées et exhaustives sur les procédures administratives liées à l’investissement au Togo. Il propose aux investisseurs de la documentation sur 13 procédures administratives à suivre pour réaliser des investissements dans le pays.



Le second présente les avantages des différents régimes économiques, les conditions d’éligibilité et les secteurs clés de la politique de développement du pays, ainsi que toutes documentations utiles aux investisseurs pour une meilleure connaissance du Togo. Selon le ministre de la Promotion de l’Investissement, le site de l’API-ZF « représente l’outil de promotion par excellence des avantages économiques qu’offre le Togo aux investisseurs ». Ces deux outils numériques ont été mis en place grâce à l’appui financier et technique du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) et de la Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement (CNUCED) qui, au cours du lancement, se sont engagés à soutenir le Togo dans le processus d’amélioration du climat des affaires.



Le Togo, qui a enregistré ces dernières années d’importants progrès dans la facilitation des affaires et l’attrait des IDE, a fait de la promotion des investissements, un secteur clé dans sa marche vers le développement. Après avoir gagné 40 points dans le dernier classement du Doing Business, le pays s’est hissé au rang de Top Performer africain et de 3ème meilleur au monde en matière d’amélioration de l’environnement des affaires.