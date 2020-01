Togo : l'ordre de passage des candidats à l’élection présidentielle sur les médias publics défini

Lomé - La campagne électorale en vue de l’élection présidentielle s’ouvre le 6 février prochain. C’est dans cette perspective que la Haute autorité de l’audio-visuel et de la communication (HAAC) a procédé ce mercredi 29 janvier 2020 à son siège à Lomé, au tirage au sort de l’ordre de passage des candidats sur les médias publics.



La cérémonie présidée par le président de la HAAC, Pitalounani TELOU, s’est déroulée en présence des représentants des sept candidats en lice pour le scrutin du 22 février prochain, ainsi que des journalistes.



Ce tirage au sort en vue de connaitre l’ordre de passage des messages et des déclarations des candidats à l’élection présidentielle a pour but de garantir à tout candidat ou liste de candidat un temps d’antenne pour présenter son programme d’actions aux électeurs.



« C’est une disposition du code électoral qui confère aux candidats, un égal aux moyens officiel d’information et de communication sans distinction aucune en période de campagne », a expliqué le président de la HAAC, Pitalounani TELOU.



L’innovation cette année a rappelé le président de la HAAC, reste l’émission débat qui mettra le candidat ou son représentant en face de deux journalistes de la presse publique et privée afin de permettre aux candidats (les deux 1er au premier tour) de présenter aux électeurs leurs programmes, ceci pour le second tour si au premier tour aucun candidat n’a la majorité absolue.



A noter que la cérémonie de tirage au sort s’est déroulée en présence du président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI), Tchambakou AYASSOR.