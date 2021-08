Togo : la 5ème édition de la Semaine nationale du cinéma lancée

Le ministre de la Culture et du Tourisme, Pierre Lamadokou a lancé le mardi 3 août 2021 à Lomé, la 5ème édition de la Semaine nationale du cinéma togolais. L’activité, organisée chaque année depuis 2017, a été placée sous le thème de la contribution du 7ème art à la lutte contre le Covid-19.



L’objectif de cette semaine du cinéma togolais est de valoriser les œuvres cinématographiques Made In Togo. Il faut préciser que cette initiative, soutenue par le Fonds d’Aide à la Culture (FAC), réunit les différents acteurs de l’industrie cinématographique. Ils sont, entre autres, des réalisateurs, des comédiens, des metteurs en scènes et des producteurs. Au total, 37 productions sont en lice pour la compétition nationale dont 8 documentaires et 29 films fictions.



« L’assaut des vagues », « Au carrefour des choix », « Fespaco », « Relation intime entre enseignant et élève », « Ma quête », « Larme », « Asali », « Makhum », « Représailles », sont les créations en route pour le concours CLAP IVOIRE 2021 à Abidjan en Côte d’Ivoire. Mais, à l’issue de la sélection du ministère de la Culture et du Tourisme, c’est seulement deux qui seront retenus pour représenter le Togo sur le sol ivoirien. La semaine du cinéma togolais 2021, c’est aussi des formations, partages d’expériences, ainsi que des tables rondes autour des sujets divers.

Les réflexions porteront par ailleurs sur les moyens de développement du secteur qui regorge de beaucoup de talents sur le territoire, mais qui est soumis à d’importantes contraintes, notamment sur le plan financier et de la formation. Toutes les activités se déroulent jusqu’au 7 août à l’Agora Senghor de Lomé, le tout dans le strict respect des mesures barrières édictées par le gouvernement.