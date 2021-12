Togo : la société PROPARCO veut accompagner les jeunes entrepreneurs

Le président de la République du Togo, Faure Essozimna Gnassingbe, a reçu en audience le mardi 30 novembre 2021 au Palais de la Présidence à Lomé, une délégation de la société de Promotion et participation pour la coopération économique (PROPARCO), conduite par son directeur général, Grégory Clemente.



La délégation qui séjourne au Togo dans le cadre de la septième édition des « Rencontres Africa », a discuté avec le chef de l’Etat, de son programme d’accompagnement au profit des jeunes entrepreneurs togolais, et de ses engagements en faveur du développement économique du Togo. « J’ai eu l’occasion de rencontrer Son Excellence Monsieur le président de la République, pour lui présenter l’enjeu de notre participation aux Rencontres Africa de Lomé. J’ai rencontré des jeunes entrepreneurs togolais pour des échanges sur le financement des entreprises. Je crois qu’avec le soutien de PROPARCO, nos partenaires locaux sortiront renforcés pour continuer à contribuer au développement économique, des starts-up et des PME pour qu’elles participent davantage à la création d’emplois et de valeurs au Togo », a déclaré Gregory Clemente, au sortir de l’audience.



D’après le directeur général de PROPARCO, le chef de l’Etat s’est félicité des engagements de sa société en faveur du développement économique du Togo, et qui sont tout à fait en phase avec sa politique de promotion de la jeunesse. Il faut noter que les échanges entre les responsables de PROPARCO et les jeunes entrepreneurs permettront de recenser les besoins et les difficultés des acteurs de l'écosystème entrepreneurial au Togo, afin d’optimiser les mécanismes par lesquels l’institution pourrait mieux les accompagner.



Filiale du Groupe Agence française de développement (Groupe AFD) dédiée au secteur privé, PROPARCO a pour mission de promouvoir un développement durable en matière économique, sociale et environnementale. Elle intervient surtout dans les secteurs clés du développement, notamment les infrastructures, les énergies renouvelables, l’agro-industrie, les institutions financières, la santé et l’éducation.