Togo : lancement de l'incubateur Nunya Lab pour soutenir l'entrepreneuriat des jeunes

La ministre du Développement à la base, de l’Artisanat et de la Jeunesse, Victoire Tomégah-Dogbé, a procédé au lancement de l’incubateur Nyunya Lab, ce mardi 05 octobre à la maison des jeunes (Amadahomé). La cérémonie s’est déroulée en présence des membres du gouvernement, du Représentant Résident du PNUD au Togo, de la Directrice Générale du Fonds d’appui aux initiatives économiques des jeunes (FAIEJ) et de l’ambassadeur d’Egypte au Togo.

Cette activité a été couplée à la remise des prix aux 03 lauréats dans le cadre du concours TOGO INNOVATION CHALLENGE qui vise à promouvoir l’entrepreneuriat, accompagner les innovations des jeunes, valoriser les talents et encourager les impacts socioéconomiques et environnementaux par les jeunes pour un développement durable du Togo et de l’Afrique. Les trois lauréats ont été récompensés de 1.500.000 FCFA pour le 1er, 1.200.000 FCFA pour le 2ème et 1.000.000 FCFA pour le 3ème.



Dans son intervention, le Représentant Résident du PNUD au Togo, a salué l’initiative portée par le FAIEJ et a réitéré son engagement à accompagner le Togo dans la promotion de l’entrepreneuriat des jeunes. M. Aliou DIA a souligné que l’incubateur Nunya Lab est un dispositif visant à favoriser l’éclosion de l’entrepreneuriat des jeunes, leur installation et leur encadrement. «Pour que l’entreprenariat prospère il est nécessaire de mettre en place un cadre et un environnement propice pour initier, tester des idées et solutions nouvelles pour le bénéfice de tous les jeunes togolais qui souhaitent se lancer dans l’entreprenariat » a-t-il dit.



A cette occasion, la ministre du Développement à la base, de l’Artisanat et de la Jeunesse, Victoire Tomégah-Dogbé a remercié le PNUD pour son appui dans la mise en œuvre de ce projet et a félicité les jeunes entrepreneurs et bénéficiaires du centre pour leur détermination à réussir dans leurs différents projets. Convaincue de la capacité des jeunes à s’approprier de cet incubateur et à en faire un outil d’épanouissement de leurs initiatives économiques, Mme Victoire Tomegah-Dogbé a précisé que l’ambition nourrie par l’Etat est « de voir à travers ce hub de créativité une nouvelle classe de jeunes entrepreneurs aux idées novatrices qui contribueront à transformer structurellement notre économie nationale dans la dynamique engagée du PND pour faire de notre pays le hub sous régional auquel nous aspirons tous à l’horizon 2022 ».



Nunya Lab a été réalisé en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), l’incubateur d’innovations rwandais le plus dynamique K-Lab « Knowledge Laboratory et le FAIEJ.