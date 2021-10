Togo : le président turc à Lomé, accompagné d’opérateurs économiques et investisseurs

Comme annoncé, le président Turc, Recep Tayyip Erdogan est arrivé ce mardi 19 octobre 2021 à la mi-journée à Lomé, dans la capitale Togolaise. Il a été accueilli à sa descente d’avion à l'aéroport international Gnassingbé Eyadema par son homologue togolais, Faure Essozimna Gnassingbe. Le leader turc est accompagné d'une importante délégation, composée d'une centaine de personnes, parmi lesquelles des officiels, des opérateurs économiques et des investisseurs.



Dans l'agenda, une série d'activités au Palais présidentiel, notamment des tête-à-tête, des séances de travail, et des signatures d'accords. Les activités seront également élargies aux présidents burkinabè et libérien, Roch Marc Kabore et George Weah qui sont arrivés un peu plus tôt à Lomé. En rappel, les échanges entre les présidents togolais et turc tourneront autour du renforcement du partenariat et de la coopération entre les deux pays.



Des discussions sur les enjeux sécuritaires en Afrique et la gestion de la pandémie seront également au programme. Sans oublier le mini-sommet auquel se joindront les présidents burkinabè et libérien. Rappelons que le président Erdogan est au Togo dans le cadre d’une tournée africaine. Tournée qu’il a entamée dimanche avec l’étape de l’Angola. Après le Togo, il se rendra au Nigéria.