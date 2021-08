Togo : le trafic des passagers chute de 50% à l’aéroport international de Lomé

Le trafic de passagers à l’aéroport international Gnassingbé Eyadema (AIGE) de Lomé est passé de 916 659 en 2019 à 459 961 en 2020, soit une baisse de près de 50% en un an, selon les données communiquées le jeudi 13 août 2021 par le ministère des Transports.



Cette chute drastique du trafic, selon le ministère des Transports, est due à la pandémie du Covid-19. En effet, à la suite de l’enregistrement du premier cas de Covid-19 au Togo, le gouvernement avait décidé la fermeture des frontières aériennes et par voie de conséquence, la suspension des trafics à l’AIGE. Les activités n’ont été reprises progressivement qu’à partir de juin 2020, après une difficile période où les avions sont restés cloués au sol.



Malgré cette modeste performance, l’aéroport de Lomé est classé en 2020 par l’Association des compagnies aériennes africaines (AFRAA), deuxième plateforme aéroportuaire de la sous-région ouest-africaine, la plus connectée aux autres capitales du continent, derrière celle de la Côte d’Ivoire. Il faut rappeler que plus de 2 millions de passagers transitent annuellement par l’Aéroport international Gnassingbé Eyadema Lomé, d’après les autorités togolaises, et ce depuis l’inauguration de la nouvelle aérogare à l’aéroport de Lomé en 2016.