Togo : une campagne de sensibilisation sur la prévention liée aux catastrophes naturelles

Lomé - La plateforme nationale de réduction des risques de catastrophes a lancé le mardi 29 octobre 2019 à Lomé, une campagne nationale de sensibilisation sur la prévention et la réduction des risques liés aux catastrophes naturelles.



La sensibilisation aura lieu sur l’ensemble du territoire national jusqu’à fin 2019 et elle sera animée par l’Agence nationale de la protection civile (ANPC). Le gouvernement togolais, en initiant cette campagne de sensibilisation, veut mettre l’accent sur la prise en compte des risques de catastrophes dans toutes ses politiques de développement.



Car, en cas de catastrophes, l’impact est considérable sur les populations ; et par conséquent sur l’économie. C’est pourquoi d’ailleurs le système des Nations-Unies a encouragé le Togo à miser davantage sur la prévention.



Même appel du secrétaire général de l’ONU, dans le cadre de la célébration de la journée internationale de prévention des catastrophes le 13 octobre. « 1 dollar investi permet d’en économiser 6 », a déclaré Antonio GUTERRES dans un message que le système des Nations-Unies a rendu public mardi.



Les sensibilisations vont alors s’adresser aux acteurs concernés que sont les populations. Elles insisteront, entre autres, sur la nécessité d’augmenter la résilience des services de base et les infrastructures essentielles, a rassuré le DG de l’ANPC, le lieutenant-colonel Baka Yoma. Prévention, préparation et meilleure coordination des secours…c’est le credo des acteurs de la plateforme nationale de réduction des risques de catastrophes.



Pour le président de la plateforme, le Général Yark DAMEHANE, tous les acteurs devront mutualiser leurs efforts pour « minimiser un tant soit peu les risques de phénomènes de catastrophes ». Et pour ce faire, il a appelé les populations à une prise de conscience individuelle et collective surtout en changeant de comportement car selon lui c’est l’action des humains qui constitue le premier facteur de la recrudescence des catastrophes.



Et pour finir, outre la prise de conscience, il en a appelé à la solidarité pour limiter les conséquences des catastrophes. Solidarité dont font preuve au quotidien les partenaires techniques et financiers du gouvernement, a indiqué le Général Yark DAMEHANE.