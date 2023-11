TotalEnergies publie son rapport annuel sur l’évolution du système énergétique mondial

Dans la perspective de la prochaine COP28, la compagnie multi-énergies TotalEnergies contribue au débat sur la transition énergétique avec sa publication annuelle TotalEnergies Energy Outlook 2023, qui présente des scenarios d’évolution de la demande et du système énergétique mondial.



Publié pour la cinquième année consécutive, le TotalEnergies Energy Outlook 2023 met à jour les scénarios d’évolution du système énergétique mondial à l’horizon 2050. Cette année, il les compare à un scénario Tendances Actuelles, pour mieux évaluer l’impact des différents leviers de décarbonation permettant de mener à bien la transition énergétique d'ici à 2050.



L’analyse des années 2000-2021 démontre que la transition énergétique a commencé, mais ne progresse pas assez rapidement : sur cette période, une meilleure utilisation de l’énergie a permis le découplage PIB/demande d’énergie ; toutefois, la part des combustibles fossile dans l’énergie est toujours d’environ 80%.



La croissance de la demande en énergie étant liée à la croissance de la population mondiale et les investissements dans les énergies bas carbone ne suffisant pas pour faire face à cette croissance de la demande. TotalEnergies Outlook 2023 distingue trois zones géographiques : les pays NZ50, les quarante pays (essentiellement de l’OCDE) ayant pris l’engagement d’atteindre la neutralité carbone nette d’ici 2050 ; la Chine ; et le « Global South », le reste du monde.



Selon les prévisions démographiques, la population mondiale augmentera de 1,7 milliards de personnes d’ici à 2050, dans le « Global South ». Le niveau de vie devrait plus que doubler dans le « Global South », et la demande d’énergie augmenter de plus de 70% ; alors qu’elle sera stable en Chine et décroître de 20 % dans les pays NZ50. D’ici à 2050, l’enjeu sera de concilier transition énergétique et cette croissance du « Global South ».



Le scénario Tendances Actuelles qui poursuit les tendances actuelles de transformation du système énergétique se traduit par une augmentation de la température supérieure à 3°C degrés d'ici à 2100, et n'est donc pas soutenable.



Il prolonge l’amélioration en matière d’efficacité énergétique observée sur la moyenne des 5 dernières années, soit 2.0%/a versus 1.4%/a les vingt dernières années, mais cela ne suffit pas pour permettre aux pays NZ50 et à la Chine d’atteindre leurs objectifs 2050/2060. Les investissements mondiaux dans les énergies bas carbone ne sont pas suffisants pour être déployés dans le « Global South ».



Le scénario Momentum de TotalEnergies est une approche prospective intégrant les stratégies de décarbonation des pays NZ50, ainsi que les NDC (Nationally Determined Contributions) des autres pays. Dans ce scénario, les énergies fossiles couvrent encore la moitié de la croissance de la demande en énergie dans le « Global South », en raison de l’insuffisance des investissements bas-carbone.



Il se traduit par une augmentation de la température de 2,1 à 2,2C° degrés d'ici à 2100. Rupture est un scénario construit pour atteindre une hausse des températures à moins de 2°C d'ici à 2100.