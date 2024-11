Tour du Faso 2024 : Ngueguim Steeve Auriol Termine la 4e étape à pied

Une Panne Mécanique Inopportune

À l'approche de la ligne d'arrivée, Ngueguim a subi une crevaison. Il s'est alors arrêté pour attendre les mécaniciens, espérant qu'ils parviendraient rapidement à le secourir. Malheureusement, leur arrivée a été retardée. Malgré ses efforts, il avait déjà démonté sa roue pour faciliter le travail des mécaniciens, mais le temps jouait contre lui.



Un Acte de Détermination

Face à l'inaction des mécaniciens et à la menace d'être rattrapé par les autres coureurs, Ngueguim Steeve Auriol a pris la décision de ne pas abandonner. Ne pouvant plus enfourcher son vélo, il a commencé à le trimbaler jusqu'à la ligne d'arrivée. Ce choix témoigne de sa détermination et de son amour pour le cyclisme, même dans les moments difficiles.



Un Classement Anécdotique

Finalement, Ngueguim a terminé 57e sur 59 au classement de l'étape. Bien que ce classement soit anecdotique, son acte de bravoure et de persévérance a été salué par le public et ses camarades coureurs, renforçant l'esprit de camaraderie qui caractérise le Tour du Faso.



La performance de Ngueguim Steeve Auriol lors de cette étape restera gravée dans les mémoires. Son engagement et son courage face à l'adversité illustrent le véritable esprit du cyclisme, où la passion et la détermination l'emportent sur les difficultés.