Toyota abre em Angola Academia para Mecânicos

A primeira academia de formação para mecânicos de automóveis de marca Toyota entra em funcionamento no país em Novembro próximo, em resultado do convénio entre o Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social (MAPTSS) e o governo do Japão. A informação foi prestada pelo ministro da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, Jesus Maiato, […]

