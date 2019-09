INTERNATIONAL Transformer une ville… et la vie de millions de personnes

Alwihda Info | Par Aetos Wire - 28 Septembre 2019 modifié le 28 Septembre 2019 - 09:06

L’Arabie saoudite investit dans quatre projets majeurs d’une valeur de 23 milliards de dollars américains pour transformer et améliorer la vie de 7 millions d’habitants dans sa capitale, Riyad.

Riyad, Arabie Saoudite - La ville de Riyad a lancé un programme ambitieux de planification urbaine et de génie civil annoncé par le gouvernement, d'une valeur de plus de 23 milliards de dollars américains. Ce programme s'articule autour de quatre projets majeurs, et a pour but de transformer Riyad en l’une des villes les plus agréables à vivre au monde.

King Salman Park, est l’un des parcs de la ville les plus vastes au monde, d’une superficie de 13.4 km2, soit environ quatre fois la superficie de Central Park à New York. Sports Boulevard deviendra une destination de référence en matière de structures de santé et de bien-être ultramodernes en centre de la ville. Au cœur du projet : une piste cyclable impressionnante de 135 km de longue réservée aux professionnels. Green Riyadh est une initiative de verdissement pour la ville, avec plus de 7,5 millions d’arbres plantés. Ce projet devrait pour sa part faire baisser la température ambiante de 2 degrés Celsius, et offrira une ombre accueillante aux résidents, leur permettant ainsi de se promener et faire des exercices en plein air. Finalement, Riyadh Art transformera Riyad en une "galerie sans mur" grâce à un programme interactif international. Avec son millier d’œuvres, ses programmes distincts et son festival annuel, ce grand projet permettra d’exposer d’immenses réalisations artistiques.



Ces quatre projets transformateurs, gérés par la Commission royale pour la ville de Riyad (anciennement connue sous le nom de l'Autorité du Développement de Riyad), et créés dans le cadre de l’initiative Saudi Vision 2030, s’inscrivent dans la lignée du programme "Quality of Life", et sont par ailleurs, en droite ligne avec les Objectifs de développement durable des Nations Unies. Ils permettront de créer des villes et collectivités plus durables, tout en servant de moteur pour la prise de mesures face à l’urgence que représente le changement climatique.



En outre, ces quatre projets apporteront d’énormes avantages sociaux, économiques et environnementaux à la ville. De nombreux emplois seront créés : la construction du parc King Salman, à elle seule, générera environ 50 000 offres d'emplois, ainsi que des milliers d’emplois de services en cours. Le tourisme s'épanouira dans la ville de Riyad, qui deviendra une destination de choix, non seulement en matière d'affaires mais également de loisirs. Et les familles profiteront d'une meilleure capacité pour se déplacer, d'un environnement propice et de diverses opportunités dans les domaines de l'art et la culture.



Pour sa part, le porte-parole de la Commission royale pour la ville de Riyad a déclaré : "La vie est en toute évolution pour les habitants de Riyad. Tout en se conformant aux réformes gouvernementales dans les secteurs de l'éducation, la santé et le tourisme, nous ferons avancer les plans de diversification et de développement de la ville. En effet, les objectifs de l'initiative Saudi Vision 2030 seront réalisés, et d'énormes projets d'infrastructure de ce type auront un grand impact positif sur notre société et notre bien-être culturel".





