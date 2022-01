Transition au Tchad : Young Diplomats promeut une large implication de la jeunesse

Young Diplomats est une organisation internationale avec des ramifications dans des dizaines de pays situés en Afrique, Moyen Orient, Asie et Amérique. Elle a pour mission de façonner, d'aiguiser et d'inspirer une nouvelle génération de dirigeants internationaux éclairés, affirme le coordinateur Projects de Young Diplomats, Bello Yerima Yaya.



"Notre pays traverse une phase cruciale de son histoire, avec un tournant qui peut être décisif car le dialogue national inclusif qui se pointe à l'horizon sera un meilleur rendez-vous pour l'avenir de notre cher pays. Ceci appelle tous les tchadiens à l'unité pour qu'ensemble, nous puissions dessiner un meilleur avenir pour chaque citoyen y compris la génération future", affirme Bello Yerima Yaya.



Pour sa part, le directeur région Afrique de Young Diplomats, Idriss Zakaria, se dit confiant que "la jeunesse tchadienne prendra l'initiative d'élaborer un plan pour commencer à mettre en œuvre des cours de formation pour qualifier les personnes qui entreprendront la tâche de lancer des campagnes de sensibilisation des citoyens sur la phase de transition et sur l'importance de la coopération, afin de mettre le pays à l'abri du sectarisme et du fanatisme".



D'après Idriss, pour cette transition, les premiers signes de préparation et de participation de la jeunesse au dialogue national inclusif doivent être larges et sérieux. Les jeunes doivent être actifs, diagnostiquer, comprendre, analyser et identifier les obstacles ou problèmes, mais également participer à l'élaboration des résolutions, suggestions et recommandations.