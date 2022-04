Transition au Tchad : des acteurs politiques reçus à la Présidence

Le CCPP est un regroupement de 122 partis politiques de toutes les obédiences. Dr Baba Ahmat Baba et ses camarades politiques qui avaient adressé un mémorandum au président de la République, ont demandé à le voir pour en discuter de vive voix.



Dans ce mémorandum, le CCPP a notamment plaidé pour l’inclusion de tous les partis politiques dans le processus de transition, l’institutionnalisation d’un cadre de concertation des partis politiques et l’appui de l’Etat aux partis politiques pour animer la vie politique nationale.



La délégation a salué les avancées du processus de la transition en cours et réaffirmé sa disponibilité à jouer son rôle.



Le processus de transition, c’est aussi l’objet du déplacement de Dr Nouradine Delwa Kassire Coumakoye au palais de la République. Le Président du Viva RNDP est venu féliciter le Chef de l’Etat pour la conduite de la transition et lui exprimer tout son soutien pour la réussite du Dialogue National inclusif. Dr Nouradine Delwa Kassiré Coumakoye invite tous les tchadiens à y participer pour ne pas rater ce rendez-vous avec l’histoire et le devenir du pays.