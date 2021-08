Transition au Tchad : des personnalités désapprouvent les actions du CMT

Le groupe de réflexion et d’action du 1er juin mené par l’ex-ministre Bedoumra Kordjé, a exprimé mardi sa position sur le processus de transition, en présence notamment de Ahmat Hassaballah Soubiane et Pr. Avocksouma Djona.



Le groupe a émis des doutes sur la volonté du Conseil militaire de transition de tenir un véritable dialogue à travers une conférence nationale inclusive et souveraine.



Bedoumra Kordjé a évoqué un forcing du CMT visant à mettre en place de manière unilatérale tous les organes de la transition.



Dans une déclaration commune lue par Pr. Avocksouma Djona, il est mentionné que la voie suivie par le CMT n’est pas de nature à apaiser le peuple. Il est suggéré la mise en place d’un organe indépendant pour la tenue d’une conférence nationale inclusive et souveraine.



Détails à suivre.