TCHAD Transition au Tchad et promotion des valeurs démocratiques : le CEDPE échange sur la question avec les étudiants

Alwihda Info | Par Ahmad Youssouf Ali - 23 Avril 2022



C'était dans le cadre de deux conférences débats organisées par Le CEDPE en collaboration avec National Endownment for Democracy (NED) et placées pour l'un sous le thème '' La prévention de l'extrémisme violent et la promotion de la gouvernance démocratique '' et l'autre '' Sur quel regard peut on parler de la promotion des valeurs démocratiques en cette période de transition ? ''

Pour entretenir l'assistance, quatre panelistes parmi lesquels : Ibrahim Moussa Youssouf, vice-président du CEDPE, Josiane Djikoloum Djarwataye, chercheuse en genre, paix et sécurité au CEDPE, Kebir Mahamat Abdoulaye, chercheur associé et Achta Saleh Daman, chercheuse associée.



Intervenant sur les valeurs démocratiques, Josiane Djikoloum a mis un accent principalement sur ''la séparation du pouvoir, la souveraineté du peuple, la cohésion du multipartisme'' qu'elle a présenté comme des valeurs essentielles de la démocratie. Elle a par ailleurs mis en exergue ''la démocratie comme système gouvernemental capable de défendre les capacités des citoyens malgré leurs ignorance et leurs inexpériences''.

De son côté, Kebir Mahamat a analysé l'action gouvernementale et l'accès au processus gouvernemental. Le spécialiste a pointé du doigt les indicateurs de la démocratie tels que ''la primauté au droit, l’application impartiale au respect des droits de l'Homme et l'État de droit”. Poursuivant son intervention, Kebir Mahamat a cité les indicateurs de la bonne gouvernance notamment : la participation directe des citoyens aux affaires publiques par le biais d'institutions légitimes et démocratiques, l'efficacité du pouvoir exécutif, la question de la santé, de l'éducation, de l'équité et le consensus d'ajustement des réformes sociales, la protection du climat et la cohésion sociale”. En concluant son propos, il a regretté que “ces indicateurs cités ne soient pas efficacement appliqués au Tchad”.



La journaliste et ancienne secrétaire d'État chargée des affaires étrangères, Achta Saleh Damane, a axé son échange sur le dialogue national inclusif. Pour elle, “ce dialogue est un élément important de l'exercice démocratique en ce moment de transition”.



Le vice-président du CEDPE, Ibrahim Moussa Youssouf, a exposé sur la valeur démocratique et la période de transition. Il a indiqué à cet effet qu'il “existe 4 catégories de valeurs fondamentales qui se trouvent dans le système gouvernemental à savoir : la valeur professionnelle, celle liée à l'éthique et aux personnes”. S'interrogeant par la suite sur la responsabilité du gouvernement en matière de cohésion sociale, il affirmé “qu'elle ne peut exister que si l'on prend en compte la situation socio-économique du pays dans les domaines de la gestion de l'énergie, de la santé, de l'éducation, de la sécurité intérieure et extérieure, et dans les relations extérieures du Tchad”.





Dans la même rubrique : < > Tchad : 12 commissaires nommés à la police nationale Tchad : le curage des caniveaux démarre lundi prochain, instruit le maire de N’Djamena Tchad : le ministre de l’Éducation séjourne au Mandoul Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)