INTERNATIONAL Troubles et érosion de la confiance : comment les tarifs douaniers de Trump changent le monde

Alwihda Info | Par Olivier Noudjalbaye Dedingar, Expert-consultant international, humanitaire et journaliste indépendant. - 16 Mai 2025



Les tactiques agressives de guerre commerciale du président américain Donald Trump, autrefois présentées comme une tentative audacieuse d'égaliser les chances avec la Chine, se sont transformées en un cas d'école de surenchère diplomatique.

En avril 2025, avec des droits de douane atteignant le niveau stupéfiant de 145 % sur les importations chinoises, et jusqu'à 50 % sur les marchandises en provenance de 57 pays, l'économie mondiale est tombée sous le poids d'un commerce militarisé. Les droits dits du « Jour de la Libération », déguisés en slogans de souveraineté américaine et de relance industrielle, ont déclenché un cycle de représailles qui a plongé les principales économies dans la tourmente.



Pourtant, aussi vite que l'incendie a été attisé, les négociations en Suisse ont marqué un tournant radical : les droits de douane sur les produits chinois ont été ramenés à 30 % et sur les produits américains à 10 %, suspendant temporairement les mesures les plus strictes. La Maison Blanche a célébré cette victoire : l'influence économique avait contraint Pékin à revenir à la table des négociations. Mais même avec ce démantèlement, les conséquences étaient loin d'être terminées.



Les droits de douane sont restés élevés et les chaînes d'approvisionnement, toujours brouillées. Les marchés ont applaudi ; certes, le Dow Jones, le S&P et le Nasdaq ont progressé de plus de 2,5 %, mais des dommages structurels plus profonds subsistaient, malgré ce regain de soulagement. Pour les entreprises, les investisseurs et les délégués internationaux réunis à Washington pour les réunions de printemps 2025 du FMI et de la Banque mondiale, le nouveau paysage était marqué par l'incertitude, la fragmentation et une méfiance croissante.



Nulle part cela n'était plus évident que dans les couloirs silencieux de ces réunions, autrefois animées par des accords secrets et une détermination multilatérale, mais en 2025, visiblement atones.



Un printemps trouble

Les réunions de printemps 2025 du FMI et de la Banque mondiale auraient dû être une plate-forme de consensus et de coordination. Au lieu de cela, elles ont été un cas d'école de désengagement diplomatique. La participation des délégations clés a été particulièrement faible. Des représentants de haut niveau de la Chine, du Canada, du Mexique et de plusieurs pays de l'ASEAN, ont été retardés, voire absents.



Plusieurs ministres des Finances et envoyés commerciaux ont opté pour une participation virtuelle ou ont dépêché des adjoints, invoquant des « défis logistiques », un euphémisme diplomatique, selon les initiés, pour désigner un manque de confiance dans l'engagement des États-Unis envers le système multilatéral. Même ceux qui étaient présents ont peiné à obtenir un engagement significatif.



Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, figure centrale de l'élaboration de la politique tarifaire, s'est montré discret. Les réunions ont été reportées ou improductives. Les délégués ont décrit les rencontres comme « cordiales mais vagues », les responsables américains n'offrant que peu de clarté sur les intentions commerciales à long terme. Comme l'a ironisé un délégué africain : « Nous sommes venus pour planifier notre avenir, pas pour décoder les caprices de Washington. »



Le climat protectionniste a sapé l'énergie du programme. Le financement du développement, les cadres de prêt climatique et la viabilité de la dette, thèmes centraux des réunions de printemps, ont été éclipsés par le drame des droits de douane. La récente révision à la baisse des prévisions de croissance mondiale du FMI (de 3,1 % à 2,8 %) a donné le ton : l'incertitude a remplacé l'ambition. Pour de nombreux pays, notamment les économies émergentes, le coût des droits de douane américains n'était pas abstrait ; il se faisait déjà sentir sous forme de réduction des flux d'aide, de perturbations de l'approvisionnement et de chute des volumes d'exportation.



Contrecoup économique

La réduction des droits de douane a peut-être apporté un soulagement temporaire, mais le mal était déjà fait. Selon le modèle budgétaire Penn Wharton (PWBM), le programme de taxes de 2025, bien qu'il génère des recettes fédérales projetées impressionnantes de 5 200 milliards de dollars sur une décennie, réduira le PIB américain à long terme de 6 %, les salaires de 5 % et coûtera 22 000 dollars à un ménage moyen à revenu moyen au cours de sa vie.



Une fois ajustés du comportement économique et des boucles de rétroaction, les gains de recettes tombent à 4 500 milliards de dollars, révélant une inefficacité stupéfiante du mécanisme tarifaire. Que les droits de douane aient été absorbés par les consommateurs, les producteurs ou répartis entre eux, le résultat a été le même : moins d’investissement, plus d’incertitude et une croissance plus faible.



Dans un modèle où les consommateurs en supportaient pleinement le poids, la consommation a chuté de 3,5 % en 2030 et de 3,3 % en 2054. Le stock de capital, pilier de la production économique, a diminué de près de 10 %, et les salaires ont suivi. Si la dette publique a diminué de plus de 11 %, la contrepartie a été un affaiblissement de la base économique. Les conséquences internationales ont été tout aussi désastreuses. L’effondrement des importations américaines a entraîné l’effondrement des entrées de capitaux qui les accompagnent généralement.



Les investisseurs étrangers, autrefois principaux acheteurs de dette américaine, se sont retirés, obligeant les épargnants nationaux à prendre le relais. Il en a résulté un éviction de l’investissement privé, une tendance qui a érodé les gains de productivité et menacé la prospérité à long terme. La plupart des modèles commerciaux, étroitement centrés sur les effets des droits de douane sur les biens, ont négligé ce contexte macroéconomique plus profond : celui d’un repli sur soi et d’une réaffectation des capitaux au détriment de l’innovation.



Réunions de printemps à l’ombre du nationalisme tarifaire

Les droits de douane ont déjà provoqué d’importants changements, notamment une faible participation aux réunions de printemps 2025 du FMI et de la Banque mondiale. Ce qui a rendu ces réunions si inhabituelles n’était pas seulement la faible participation ou les communiqués vagues ; c’était l’érosion de la confiance. Pour de nombreux pays participants, le comportement des États-Unis a marqué une rupture avec leur rôle historique de leader dans l’ordre économique mondial.



Au lieu de défendre le commerce libéral et l’engagement multilatéral, les États-Unis ont semblé se retrancher derrière des barrières tarifaires, laissant leurs partenaires payer le prix fort. Ce retrait n'était pas seulement rhétorique. À huis clos, les délégués se sont plaints de l'unilatéralisme américain, de son attitude dédaigneuse à l'égard des négociations sur la dette et du sentiment croissant que Washington considérait désormais les forums internationaux comme des instruments de pression, plutôt que comme des lieux de consensus.



Comme l'a déclaré un banquier central latino-américain : « Si les États-Unis quittent la salle, nous autres devrons encore trouver un moyen de dialoguer. »



De l’incertitude politique

L’un des effets les plus insidieux des droits de douane de 2025 a été la montée en flèche de l’incertitude politique économique (IPE). L’indice a atteint des niveaux jamais observés depuis le début de la pandémie de COVID-19, reflétant l’anxiété des investisseurs et l’indécision des entreprises.



Les entreprises ont retardé leurs dépenses d’investissement. Les ménages ont différé leurs achats importants. Au total, l’investissement a chuté de 4,4 % rien qu’en 2025, une année cruciale pour la reprise mondiale. Même si l’incertitude s’atténue d’ici 2027, comme le suppose le PWBM, l’impact cumulatif est important. La reprise n’est pas instantanée. Le report des investissements a des effets cumulatifs : manque d’innovation, ralentissement de la croissance de l’emploi et baisse de la compétitivité mondiale.



Le fardeau de cette incertitude n’a pas été réparti équitablement. Les ménages plus âgés et aisés, ceux qui sont les plus exposés aux marchés financiers, ont subi de lourdes pertes, certains perdant jusqu’à 31 900 dollars. Mais les cohortes plus jeunes ont également souffert. Pour les nouveau-nés, les pertes à vie liées aux droits de douane varient entre 12 800 et 22 200 dollars. Présentés comme un outil de renouveau national, ces droits se sont en réalité révélés être un instrument politique régressif qui a pénalisé presque tous les groupes démographiques et frappé les plus vulnérables de manières qui se répercuteront pendant des décennies.



Conséquences considérables

À la clôture des réunions de printemps 2025 du FMI et du Groupe de la Banque mondiale, il était clair que les conséquences des droits de douane américains n'étaient plus seulement une question commerciale. Elles s'étaient métastasées en une véritable crise de confiance multilatérale. De nombreux pays, notamment ceux du Sud, ont commencé à évoquer l'impensable : un monde où la coordination se ferait malgré Washington, et non par son intermédiaire. Dans les couloirs de la Banque mondiale, où dominent généralement les négociations sur le financement climatique, un nouveau débat prenait forme, centré sur des architectures financières alternatives.



Des délégués du Brésil, d'Afrique du Sud et d'Indonésie ont proposé de relancer les instruments de financement Sud-Sud. Lors d'un événement parallèle organisé par la Banque africaine de développement, l'idée d'un système de règlement hors dollar pour les échanges transfrontaliers a été accueillie avec un optimisme prudent.



Si aucune de ces propositions n'a entraîné de changements structurels immédiats, elles étaient symptomatiques d'une volonté plus profonde : réduire l'exposition à la coercition économique américaine. Lorsqu'un seul pays peut perturber unilatéralement la moitié des chaînes d'approvisionnement mondiales ou refuser l'accès aux semi-conducteurs, le risque souverain devient existentiel. Même parmi les alliés des États-Unis, le malaise était palpable.



La Corée du Sud et l'Allemagne, deux nations prises entre deux feux par les droits de douane américains, ont ouvertement remis en question la fiabilité des engagements stratégiques américains, non pas en matière de défense, mais en matière commerciale.



L'Europe, quant à elle, a joué sur les deux tableaux. Bruxelles a dépêché des émissaires pour examiner discrètement les cadres conjoints avec les États membres de l'ASEAN et de l'UA, tout en continuant de plaider en faveur d'une coopération transatlantique.



Mais le ton de l'UE était nettement plus indépendant que les années précédentes. « Nous devons garantir la survie d'un système fondé sur des règles au-delà de toute administration », a déclaré un haut commissaire européen aux journalistes, avec insistance. Pour les pays en développement déjà aux prises avec une dette croissante, dont beaucoup souffrent encore des emprunts contractés pendant la pandémie, les chocs tarifaires et la diminution des flux d'aide ont été un coup double.



Selon la Banque mondiale, 63 pays sont désormais menacés de surendettement extérieur. Les négociations visant à restructurer ces obligations sont au point mort, en partie parce que les États-Unis hésitent de plus en plus à garantir un allégement de la dette alors qu'ils sont engagés dans un conflit commercial avec la Chine, un important prêteur bilatéral.



La Chine, pour sa part, a profité de ce vide pour étendre ses programmes de refinancement de la Ceinture et de la Route, suscitant critiques et mobilisations désespérées. La Zambie, le Sri Lanka et le Pakistan, tous des pays auparavant signalés comme présentant des risques pour la viabilité de leur dette, ont conclu en avril de nouveaux accords de swap libellés en yuan, contournant les institutions financières occidentales.



Cette bifurcation croissante entre les institutions de Bretton Woods dirigées par l'Occident et les alternatives soutenues par Pékin était autrefois considérée comme un risque à l'horizon. Elle se manifeste désormais en temps réel. Les réunions de printemps 2025 étaient censées s'attaquer à cette tendance. Au lieu de cela, elles l'ont amplifiée.



Les marchés rebondissent, mais les fondamentaux vacillent

À Wall Street, les investisseurs ont rapidement interprété la levée des droits de douane sino-américains comme un signe de normalisation du marché. Les actions ont grimpé en flèche, les rendements obligataires ont chuté et les valeurs technologiques, en particulier, ont connu un fort rebond. Mais sous la surface, tout n'allait pas pour le mieux.



L'indice de volatilité (VIX) est resté élevé. Les prévisions de bénéfices des entreprises, notamment dans les secteurs de la logistique, de l'industrie manufacturière et de l'automobile, ont été revues à la baisse.



Apple, qui s'approvisionne à plus de 40 % en composants en Asie du Sud-Est et en Chine, a averti dans ses prévisions pour le premier trimestre que « l'instabilité politique persistante » pourrait réduire de 3 à 4 % les bénéfices de fin d'année. Ford et GM, tous deux confrontés à des pics de droits de douane sur les composants et les batteries de véhicules électriques, ont également révisé leurs perspectives, citant « l'imprévisibilité réglementaire » comme la principale menace externe pesant sur la rentabilité. Les marchés obligataires ont également exprimé leur inquiétude.



La courbe des taux est restée plate jusqu'en avril, malgré le maintien des taux directeurs par la Fed. Les analystes de JPMorgan et de Barclays ont noté que le sentiment des investisseurs à long terme s'était « découplé du soulagement à court terme », suggérant que le rallye était davantage une euphorie sucrée qu'une tendance durable.



Conclusion

Les tarifs douaniers, autrefois considérés comme des soupapes de pression temporaires, sont désormais ancrés dans l'architecture de la politique économique américaine. Et leurs répercussions ne sont pas seulement budgétaires ou commerciales : elles sont diplomatiques, idéologiques et générationnelles. S'il y avait un consensus parmi les délégués divisés à Washington, c'était celui-ci : le monde ne peut plus compter sur les États-Unis comme un partenaire fiable.

Reste à savoir si cette perte est permanente ou simplement symptomatique d'une phase de turbulences.Quoi qu'il en soit, le monde est déjà en train de s'adapter.









