Tuberculose au Tchad : ensemble, nous pouvons mieux dépister, traiter et sauver des vies

Le ministère de la santé publique et de prévention célèbre la Journée mondiale de la lutte contre la tuberculose 2023 avec le thème : "Oui ! Nous pouvons mettre fin à la Tuberculose! Ensemble, nous pouvons mieux dépister, traiter et sauver des vies".



Dans son discours, le représentant de l'OMS au Tchad, Kalilou Souley, souligne que la Journée mondiale de la lutte contre la tuberculose vise à sensibiliser le public aux conséquences sanitaires, sociales et économiques dévastatrices de cette maladie évitable. Le thème retenu cette année s'inscrit dans la volonté d'instaurer une couverture sanitaire universelle et d'atteindre les objectifs de développement durable.



Il y a un écart important entre le nombre estimé de nouvelles infections et les cas notifiés de tuberculose. En 2021, 40% des personnes atteintes de tuberculose ne connaissaient pas leur diagnostic ou ne l'avaient pas déclaré. Un million de personnes vivent avec la tuberculose dans la région et n'ont pas été dépistées.



Il est crucial de détecter et diagnostiquer la tuberculose pour que les patients puissent être traités et que leurs contacts se voient proposer des médicaments préventifs. Le Nigéria a réussi à augmenter considérablement le nombre de cas de tuberculose détectés au niveau national en 2021 en utilisant des approches innovantes telles que la généralisation des protocoles de traitement soumis à une observation quotidienne, l'emploi de technologies numériques, la recherche active de cas au niveau communautaire et le recours à des initiatives qui associent le secteur public et le secteur privé.



De son côté, le secrétaire général adjoint du ministère de la santé publique, représentant le ministre Mahamat Hamit Ahmat, souligne que la Journée mondiale de lutte contre la tuberculose est l'occasion de prendre des mesures concertées pour s'attaquer aux facteurs de risque de propagation. Il appelle à une action nationale pour lutter contre les inégalités en matière de santé pour les personnes atteintes de tuberculose, qui ont besoin du soutien de leur communauté et des services fournis par le personnel de santé qualifié. Les patients atteints de tuberculose font souvent l'objet de discrimination et de stigmatisation, ce qui les empêche de bénéficier d'une prise en charge précoce et adéquate et de guérir.



Le dépistage et le traitement de la tuberculose sont gratuits au Tchad, grâce aux efforts conjugués du gouvernement et de son partenaire clé, le Fonds mondial de lutte contre le Sida, la Tuberculose et le Paludisme.