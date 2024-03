TCHAD

Tuberculose au Tchad : le gouvernement sensibilise sur la gratuité du traitement

Alwihda Info | Par Peter Kum - 24 Mars 2024

Le Tchad, à l'instar des autres pays du monde, commémore ce dimanche 24 mars 2024 la Journée Mondiale de Lutte contre la Tuberculose, sous le thème "Oui ! Nous pouvons mettre fin à la tuberculose !". À cette occasion, le Secrétaire d'État à la Santé Publique et à la Prévention, le Professeur Abderazzak Adoum Fouda, a fait une déclaration hier depuis son bureau. Il a souligné que le dépistage et le traitement de la tuberculose sont gratuits, efficaces et disponibles dans tous les centres de santé et hôpitaux grâce aux efforts conjugués du gouvernement et de ses partenaires techniques et financiers, notamment le Fonds Mondial qui soutient la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme.