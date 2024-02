Tumeurs cérébrales : une recherche étonnante remporte le BIAL (Prix en Biomédecine 2023)

Une équipe de chercheurs d'Allemagne, des États-Unis, du Royaume-Uni et de Norvège a remporté la troisième édition du BIAL (Award in Biomedicine), un prix de 300 000 euros, soutenu par la Fondation BIAL, qui vise à récompenser un travail publié au cours des dix dernières années dans le domaine de la recherche biomédicale, d'une qualité et d'une pertinence scientifiques exceptionnelles.



Dirigée par les chercheurs Varun Venkataramani (premier auteur), Frank Winkler et Thomas Kuner (co-auteurs principaux) de l'université de Heidelberg en Allemagne, l'étude intitulée « Glutamatergic synaptic input to glioma cells drives brain tumour progression », publiée dans Nature en 2019, représente une avancée importante dans la recherche pour la compréhension du cancer chez l'homme, en particulier des glioblastomes, un type de tumeur cérébrale très agressive avec un temps de survie moyen de seulement 1,5 an, même avec un traitement de pointe.



Dans ce travail, les auteurs ont montré que les glioblastomes et d'autres gliomes incurables peuvent s'intégrer dans le fonctionnement du cerveau, et que l'apport de cellules cérébrales saines, normalement utilisées dans des fonctions telles que la pensée et la mémoire, favorise la progression des gliomes. Cela est possible grâce à la formation de synapses entre les neurones et les cellules cancéreuses.



Pour le président du jury de ce prix, « Ces résultats constituent une avancée majeure et surprenante dans la compréhension de la progression du cancer du cerveau, en décrivant un nouveau canal de communication entre les neurones et la tumeur et en suggérant des pistes de traitement spécifiques ». Cet article montre que les cellules cancéreuses ne peuvent pas se contenter de proliférer — elles doivent détourner les processus biologiques sains et s'intégrer dans le fonctionnement normal des tissus.



« Ce phénomène n'est nulle part aussi flagrant — et surprenant — que dans les tumeurs cérébrales étudiées dans cet article », a expliqué Ralph Adolphs. Cette étude primée fournit également une nouvelle explication à la raison pour laquelle l'épilepsie et la progression tumorale sont souvent observées ensemble : l'épilepsie pourrait être une cause, plutôt qu'une conséquence de la progression de la tumeur.



L'article récompensé, choisi parmi 70 nominations, est co-écrit par 29 chercheurs de l'université de Heidelberg, du centre hospitalier universitaire de Heidelberg, du Centre allemand de recherche sur le cancer, du centre hospitalier universitaire de Mannheim, de l'université Otto-von-Guericke (Allemagne), de la faculté de médecine de l'université Johns Hopkins (États-Unis), de l'université de Glasgow (Royaume-Uni), de l'université de Bergen et du centre hospitalier universitaire de Haukeland (Norvège).



Il convient de noter que deux des scientifiques qui ont remporté l'édition 2021 de ce prix, Katalin Karikó et Drew Weissman, ont reçu le prix Nobel de physiologie ou médecine 2023 pour leurs découvertes qui ont permis le développement de vaccins à base d'ARNm pour prévenir le Covid-19.