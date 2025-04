Tunisie : 150 Migrants rapatriés volontairement en Guinée avec le soutien de l'OIM

Cette opération a été réalisée dans le cadre du programme d’Aide au Retour Volontaire et à la Réintégration (AVRR) mis en œuvre par l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) en Tunisie.





Objectifs du Programme AVRR





Le programme AVRR de l'OIM a pour objectif principal d'offrir aux migrants qui souhaitent rentrer dans leur pays d'origine des solutions durables et personnalisées. L'assistance fournie vise à soutenir leur réintégration socio-économique une fois de retour chez eux. Cette initiative humanitaire est essentielle pour permettre aux migrants de retrouver l'espoir et d'effectuer leur retour dans des conditions de sécurité et de dignité.





Prochaines Opérations de Retour Volontaire





L'OIM Tunisie a annoncé la planification de prochains vols pour faciliter le retour volontaire d'autres migrants. Deux vols sont d'ores et déjà programmés pour les 21 et 28 avril 2025. Ces opérations régulières témoignent de l'engagement continu de l'OIM à fournir une assistance essentielle aux migrants tout au long de leur parcours migratoire, y compris lorsqu'ils souhaitent retourner volontairement dans leur pays d'origine.