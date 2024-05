Tunisie : Évacuation de campements de migrants par les autorités

Des milliers de migrants vivant dans des campements de fortune dans les oliveraies de Sfax, à l’est de la Tunisie, font l’objet d’opérations d’évacuation forcée menées par les autorités. Ces mesures, qui suscitent de vives critiques, interviennent dans un contexte de tensions croissantes liées à la migration irrégulière en Tunisie.



Plusieurs centaines de migrants originaires d’Afrique subsaharienne ont été évacués de force vendredi de campements, installés devant des agences onusiennes à Tunis, puis « déportés vers la frontière algérienne », a indiqué à l’AFP un porte-parole du Forum tunisien des droits économiques et sociaux (FTDES).



Ces évacuations soulèvent des questions complexes liées aux droits de l’homme, à la sécurité et à la cohabitation entre les migrants et les habitants locaux. Les autorités tunisiennes cherchent à gérer la situation, mais les débats sur la migration irrégulière restent tendus dans le pays. Il est essentiel de trouver des solutions équilibrées qui respectent les droits fondamentaux tout en garantissant la sécurité et la stabilité pour tous.