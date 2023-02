Turquie : le bilan du séisme s’alourdit à 29 605 morts

Les secours continuent à évacuer les personnes touchées par ces séismes, et plus de 147.934 personnes ont déjà été transférées dans d’autres provinces. Le nombre de victimes ne cesse de grimper alors que les équipes de secours continuent de fouiller les décombres à la recherche de personnes disparues.



Le pays s'efforce de faire face à cette crise humanitaire sans précédent en mobilisant tous les moyens disponibles.



Les tremblements de terre qui ont frappé la région ont causé d'importants dégâts matériels et ont laissé de nombreuses personnes sans abri.



Les autorités locales, les organisations humanitaires ainsi que les citoyens s'unissent pour venir en aide aux personnes affectées et pour faire face à cette crise humanitaire. Le pays est en deuil alors que les familles endeuillées cherchent à faire leur deuil et à trouver un peu de réconfort dans cette période difficile.