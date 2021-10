Turquie : le président du CMT a rencontré des étudiants tchadiens

Ils sont 1855 étudiants tchadiens officiellement répertoriés par la représentation diplomatique tchadienne basée à Ankara.



L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Tchad en Turquie, Adoum Dangaye Noukour Guet, a précisé que ses compatriotes étudiants venus chercher le savoir au pays de Recep Tayyip Erdogan sont exemplaires.



Le président de l’Union des étudiants tchadiens en Turquie et à Chypre, Issa Youssouf Abdelkérim, a, au nom de ses camarades étudiants, posé une seule doléance au chef de l’Etat. Il s’agit des difficultés qu’ils rencontrent dans le renouvellement des passeports expirés.



Mahamat Idriss Deby a invité les étudiants de Turquie et Chypre à bannir le tribalisme et le confessionnalisme et cultiver en permanence l’esprit de solidarité et d’unité. Il a encouragé ses compatriotes étudiants à pousser très loin leurs études avant de les rassurer quant à la paix et la quiétude qui règnent au pays.