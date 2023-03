UNA-CHAD forme des jeunes femmes à la fabrication de savon pour favoriser l'autonomisation financière

Créée en 2017, UNA-CHAD est affiliée à la fédération mondiale des Associations des Nations-Unies. Elle vise à apporter la contribution des Tchadiens à la réalisation des objectifs des Nations-Unies en matière de développement durable.



Équipée d'une blouse, de gants, d'un masque et de lunettes, Mme Kaltouma Ahmat Arab, qui est également la formatrice, a démontré point par point les techniques menant à la fabrication de savon jusqu'au produit fini. Dans sa démonstration, la formatrice a indiqué qu'il suffit d'avoir un peu de beurre de karité, d'huile raffinée, de soude caustique et un peu d'eau pour pouvoir fabriquer le savon. Kaltouma Ahmat Arab a affirmé qu'il était important de former ces jeunes femmes car cela leur permettrait de devenir autonomes financièrement et de vivre de cette activité.



Pour la présidente du comité d'organisation, Koïssé Mahamat Al-boukari, cette formation en technique de fabrication de savon local est d'une importance capitale car elle favorise non seulement la promotion de l'entrepreneuriat, mais aussi une activité professionnelle rentable permettant à ces femmes de bénéficier d'une autonomie financière.