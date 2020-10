USA : Donald Trump annonce être testé positif au COVID-19

Le président des États-Unis, Donald Trump, a annoncé cette nuit sur Twitter qu'il a été testé positif, lui et sa femme, au coronavirus.



Il précise qu'une période de quarantaine est entamée pour une guérison rapide.



Melania Trump a pour sa part précisé qu'elle et son mari se portent bien.



Conséquence de cette situation, le locataire de la Maison-Blanche a annulé un déplacement de campagne en Floride.



Donald Trump a été en contact avec sa conseillère Hope Hicks -testée positive- à bord de l'avion Air Force One.



À plusieurs reprises, le dirigeant américain, âgé de 74 ans, s'est affiché en public en faisant fi des mesures barrières contre la Covid-19.



Les États-Unis sont l'un des pays les plus touchés au monde par le coronavirus.