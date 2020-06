INTERNATIONAL USA : manifestations à l'échelle nationale après la mort de George Floyd

Un homme noir de 46 ans du nom de George Floyd a été tué par des policiers et les Haitians Lives Matter ont rejoint les manifestations Black Lives Matter à travers le pays pour s'unir pour les Noirs.

George Floyd, un homme noir de 46 ans, est décédé lundi après que l'officier de police Derek Chauvin lui a pressé le genou contre la gorge malgré les appels répétés de Floyd pour qu'il arrête. Derek Chauvin a été licencié mardi et arrêté et accusé de meurtre au troisième degré et d'homicide involontaire coupable vendredi. L'indignation suscitée par l'incident a provoqué des manifestations, dont certaines violentes, dans les principales villes américaines au cours des quatre dernières nuits.



Vendredi, Haitians Lives Matter se joint aux manifestations de Black Lives Matter concernant le meurtre de George, et les manifestants ont déclaré qu'ils n'arrêteraient pas de manifester jusqu'à ce qu'ils obtiennent justice pour la famille George Floyd.



Selon Bon Déjeuner! Radio, certains militants et des dirigeants politiques estiment que le meurtre de George Floyd n'était pas nécessaire et que les policiers qui ont commis le meurtre devraient être inculpés et mis en prison là où ils devraient être.



"Voir le meurtre de l'homme noir de 46 ans, George Floyd, et c'est tellement triste que les policiers soient accusés de troisième degré alors qu'ils étaient censés être accusés de meurtre au premier degré. Pour moi, le troisième degré est faux, et ils devraient obtenir accusations de meurtre au premier degré ", a déclaré M. Werley Nortreus, un leader politique haïtien et fondateur de Vanyan Sòlda Ayiti et A New Haiti Before 2045 (ANHB 2045).



"Le progrès et le changement peuvent refluer et couler", a déclaré Jeremiah Ellison, qui a remporté un siège au Conseil municipal après avoir participé à des manifestations passées contre les meurtres de policiers d'Afro-américains au Minnesota.



"Le système lui-même n'a pas changé", a déclaré Armstrong. "La culture au sein du département de police de Minneapolis n'a pas changé."



"Nous devons trouver les solutions sous-jacentes ou nous serons de retour ici dans un délai assez court", a déclaré Keith Ellison, premier procureur général afro-américain de l'État, dont le fils est membre du conseil municipal de Minneapolis. «Nous devons littéralement changer la police.»



"Je suis contre la violence, mais je ne peux pas empêcher les manifestants de brûler des propriétés même lorsque j'essayais. La seule façon d'arrêter la violence et les lieux d'incendie, le système et les personnes au pouvoir (flics) doivent cesser d'en abuser", a déclaré M. Werley Nortreus.



Vendredi, des manifestations de colère à l'échelle nationale ont suivi la mort de George Floyd en garde à vue à Minneapolis. Des affrontements ont éclaté entre les militants et les forces de l'ordre dans de nombreux endroits, et au moins deux personnes étaient mortes samedi matin.



Des manifestants dans tout le pays sont descendus dans la rue après la mort de Floyd alors qu'il était arrêté à Minneapolis. Une vidéo montre un policier agenouillé sur le cou pendant au moins sept minutes; On entend Floyd implorer la police de s'arrêter et dire qu'il ne peut pas respirer. Cet officier de police a été arrêté et accusé de meurtre au troisième degré et d'homicide involontaire coupable. Trois autres officiers étaient présents mais n'ont pas été inculpés. Tous les quatre ont été licenciés plus tôt dans la semaine.



Une personne a été tuée à Détroit alors que des centaines de personnes se rassemblaient dans le centre-ville de la ville dans le cadre des manifestations nationales.



"La brutalité policière est une forme d'intimidation et cela doit cesser. Malheureusement, cela ne s'arrêtera que si nous nous battons et les traitons de la même manière qu'ils nous traitent", a déclaré M. Werley Nortreus tout en discutant de la situation.





