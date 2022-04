Ukraine : d’anciens étudiants tchadiens apportent leur soutien à la Russie

Au cours d'une rencontre dans l'enceinte de l'ambassade de Russie au Tchad, leur représentant Dr Youssouf Ali a réitéré dans un message de paix "les liens de sang, de l'histoire, de la région et de culture" qui unissent la Russie et l'Ukraine.



Dr Youssouf Ali s'exprimant a souligné ''le lien fort existant entre la Russie et l'Ukraine" et a dit "comprendre les enjeux géopolitiques entre ces deux Nations de l'ex Union Soviétique”.



Il a rappelé que "pour la plupart des africains, particulièrement les tchadiens et même d'autres nationalités ayant étudié ou travaillé en Union Soviétique, la Russie est devenue comme leur deuxième partie”.



En outre, il a précisé le rôle de la Russie dans la résolution des conflits dans le monde.

S'agissant de l'Afrique, Dr Youssouf Ali a indiqué que "l'Union Soviétique a aidé les pays africains à accéder aux indépendances" dans les années 1960.



"Grace à l'URSS et la Russie, nous avons aujourd'hui des milliers d'élites, des cadres dans l'administration, des médecins, des ingénieurs, des enseignants chercheurs et des militaires", a-t-il fait savoir.



Pour le représentant des anciens étudiants tchadiens en Union Soviétique, plusieurs parmi l'élite africaine formée en Union Soviétique sont aujourd'hui "des hauts fonctionnaires dans leurs pays respectifs. Comme eux, d'autres sont des ministres, des députés, des généraux ou des diplomates".



Rappellant le soutien de leur association à la ligne politique internationale de la Russie, Dr Youssouf Ali s'est dit "convaincu" que la crise en cours "va prendre fin" et que " la paix va revenir entre la Russie et l'Ukraine", des pays "d'un seul peuple et aux liens très forts".