"Un Bédouin en Ville" : Une nouvelle série tchadienne entre tradition et modernité

La cohabitation pacifique

Les problèmes conjugaux

La manipulation politique

Le détournement des filles mineures

La sorcellerie

Le mariage intercommunautaire

La série "Un Bédouin en Ville" raconte l’histoire d’un homme issu d’un milieu traditionnel qui tombe amoureux d’une infirmière d’État originaire du Sud. Leur relation, marquée par des échanges sincères et profonds, est rapidement mise à l’épreuve par les préjugés, l’opposition des familles et les tensions socioculturelles.Cette première saison se compose de 15 épisodes et aborde plusieurs thématiques essentielles, notamment :Dans son allocution, Dr MAD a souligné que cette œuvre représente un tournant majeur dans la production audiovisuelle tchadienne, mettant en lumière des récits ancrés dans la réalité du pays et portant un message fort.Il a également rendu hommage à la bravoure et au courage des acteurs, ainsi qu’aux partenaires et réalisateurs qui ont travaillé avec passion et engagement pour donner vie à cette série.