Une association tchadienne devient membre de l'ECOSOCC-UA, informe Amalkher Djibrine

La fondatrice de l'association Nirvana pour la promotion de la femme et de la jeunesse africaine, Amalkher Djibrine Souleymane, a fait, samedi 22 juin à N'Djamena, un point de presse relatif à l'élection des membres du comité technique du Conseil économique, social et culturel de l'Union Africaine (ECOSOCC-UA).



Un comité technique a été mis en place au cours de la première assemblée générale permanente de l'ECOSOCC-UA qui s'est tenue du 10 au 14 juin dernier en Zambie. Il est composé de 10 sous-comités techniques.



21 postes étaient à pourvoir en interne pour tous les pays membres du Conseil de l'UA, dont 4 postes attribués à des pays de l'Afrique centrale. Il s'agit du Gabon à la "paix et sécurité", la RDC à "l'agriculture économique et rurale", la Guinée équatoriale à "la discipline et l'éthique" et le Burundi à la "vérification du pouvoir".



"Par ces résultats, nous voulons tenir informer avec joie que le public tchadien que lors de ces assises, une autre organisation tchadienne, l'Association culturelle pour le développement sociale (ACDS), représentée par Mahamat Haroun Adoum, a été élue membre de l'assemblée générale de l'ECOSOCC-UA pour un mandat de 4 ans renouvelable une seule fois", a déclaré Amalkher Djibrine Souleymane.



Amalkher Djibrine Souleymane a été élue au poste de vice-présidente de l'Assemblée Générale Permanente du l'ECOSOCC-UA, lors de la 2ème session ordinaire à Nairobi, au Kenya, le 11 décembre 2018.