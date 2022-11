Une délégation du Tchad aux travaux du conseil exécutif de l’UA

Les travaux de la réunion du Conseil Exécutif de l’Union Africaine en prélude au dix-septième (17ème) Sommet Extraordinaire sur l’Industrialisation et la Diversification Économique et la Session Extraordinaire sur la ZLECAF, ont été lancés, ce mercredi 23 Novembre, au Centre International de Conférences Mahatma Gandhi de Niamey, au Niger.



Cette réunion examinera plusieurs rapports en vue de préparer le sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement qui aura lieu ce 25 Novembre, informe le ministère tchadien des Affaires étrangères.



Le Ministre d’État, Ministre des Affaires Étrangères, des Tchadiens de l’Étranger et de la Coopération Internationale, Mahamat Saleh Annadif y prend part, accompagné d’une délégation.



La Journée de l’Industrialisation de l’Afrique qui avait été adoptée par la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA) le 26 juillet 1989 et reconnue par les Nations Unies le 22 décembre 1989, est une opportunité de dialogue et de réflexion sur les politiques et actions requises pour accélérer l’industrialisation de l’Afrique.