"Une relation toujours étroite et confiante avec le Maréchal Déby" (ambassadeur de France au Tchad)

L'ambassadeur de France au Tchad, Bertrand Cochery, a déclaré mardi que la large mobilisation face à la crise sanitaire liée au Covid-19 ne doit "pas se faire aux dépens des défis sécuritaires et terroristes auxquels le Tchad est confronté."



Il s'est exprimé à l'occasion de la commémoration de la fête nationale française du 14 juillet, lors d'une cérémonie à l'Ambassade de France à N'Djamena.



"Avec notre coopération de défense et avec la Force Barkhane, nous avons continué à aller de l’avant, dans une relation toujours étroite et confiante avec le Maréchal Déby, pour mettre en œuvre les objectifs du Sommet de Pau, assurer la montée en puissance de la coalition Sahel avec nos partenaires américains et européens, et ensemble nous nous sommes fixés, avec les pays du G5, de nouveaux objectifs lors du Sommet de Nouakchott", a déclaré Bertrand Cochery.