Union Africaine : le président de la Commission condamne l’attaque terroriste de Gatumba (Burundi)

« Le président de la Commission de l’Union Africaine, Moussa Faki Mahamat, a appris avec consternation l’attaque terroriste perpétrée le 23 décembre 2023 au poste-frontière de Vugizo, dans la région de Gatumba ayant entrainé la mort de vingt personnes à majorité civile », peut-on lire dans une déclaration officielle rendue publique le 2 janvier 2024.



A cette occasion, le président de la Commission condamne fermement « cette odieuse attaque et soutient tous les efforts nationaux et régionaux visant à arrêter et à traduire en justice leurs auteurs ». Par ailleurs, il présente ses condoléances les plus attristées au gouvernement et au peuple burundais, ainsi qu’aux familles affectées par ce drame.



Enfin, le président renouvelle au gouvernement du Burundi, ainsi qu'aux autres pays de l'Afrique centrale et de la région des Grands Lacs, l’engagement renouvelé de l'Union Africaine à poursuivre les efforts collectifs visant à neutraliser les groupes terroristes et armés conformément à l’Accord-cadre pour la paix, la sécurité et la coopération en République Démocratique du Congo et la région des Grands Lacs.