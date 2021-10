Union panafricaine de la jeunesse : un candidat du Tchad à la vice-présidence Afrique centrale

Le CNJT est membre de droit de cette plateforme continentale et se dit déterminé à imposer le leadership du Tchad au niveau continental.



"Les activités de notre campagne commencent, sous la coordination d’une équipe dynamique qui sera mise en place dès demain", informe Asdjim Belndoum, porte-parole du CNJT. Il sollicite le soutien multiforme de tous les compatriotes et des autorités de transition à la candidature du Tchad pour une victoire de Djeramadji Roland le 16 novembre prochain.



Créée en 2006 à Banjul, en prélude de la conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union Africaine (UA), l’UPJ est une institution spécialisée de l’Union Africaine. Depuis sa création, l’UPJ s’investie dans la promotion de l’unité de pensée et d’action de la jeunesse africaine mais aussi dans la concrétisation et le renforcement des idéaux et des valeurs de l’Union Africaine, notamment l’unité, la paix, la démocratie, le développement durable et l’intégration africaine.



Le 4ème congrès ordinaire de l'UPJ aura lieu du 15 au 16 novembre 2021 à Niamey, au Niger.