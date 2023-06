Urgence environnementale au Tchad : Face aux défis des catastrophes naturelles et du changement climatique

Récemment, des catastrophes naturelles ont provoqué de nombreux sinistrés au Tchad, et les autorités peinent à trouver des solutions pour remédier à cette situation. Nous assistons concrètement à une modification du climat.



Ces catastrophes naturelles ont entraîné le déplacement de milliers de personnes, l'effondrement de habitations, l'apparition de nouvelles maladies sans solutions, la disparition d'espèces animales, et d'autre part, la sécheresse gagne du terrain.



La quête de richesse par les hommes est insatiable, la recherche du bonheur persiste : l'exploitation et la transformation des ressources naturelles ont des conséquences néfastes sur l'environnement et cela a un impact sur le plan social.



Cependant, dans différentes localités, les Tchadiens, tout comme tous les habitants de cette Terre, ont également leur part de responsabilité : rester vigilants grâce aux campagnes de sensibilisation afin d'adopter des méthodes de conservation des espaces naturels, de l'assainissement et d'éviter les différentes formes d'agression envers l'environnement. Car en cas d'agression contre la nature, c'est toujours l'Homme qui en subit les conséquences, ce qui devrait éveiller les consciences quant aux menaces actuelles.



Il est toutefois regrettable que la prise de conscience ne survienne que lorsque le danger est visible. Il s'agit pourtant d'une lutte mondiale qui nécessite la contribution de chaque personne vivante.



La Journée mondiale de l'environnement est l'occasion idéale de réfléchir à cette question et d'apporter une contribution personnelle, ne serait-ce qu'en discutant et en informant sur les actions à entreprendre et les comportements à proscrire pour un avenir meilleur, que ce soit au Tchad ou ailleurs.