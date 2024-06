Vacances au Tchad : Entre repos et débrouille

Face aux difficultés financières rencontrées par certaines familles, des élèves, comme Nadège et Solange, choisissent de s'investir dans de petits commerces de maniocs, légumes frais ou autres produits durant les vacances. Ces initiatives leur permettent de contribuer au budget familial et de s'acheter des effets personnels. Pour Alphonse et Francis, la motivation est double : l'indépendance financière et l'acquisition de biens comme un téléphone portable.



Des arguments pour et contre le travail pendant les vacances



Si certains parents voient dans les vacances un moment de repos et de détente pour leurs enfants, d'autres redoutent les dangers liés à la fréquentation des rues et les risques d'exploitation, notamment pour les jeunes filles. Mme Fatime et Alladoum craignent ainsi les agressions et les dérives liées à la précocité de l'indépendance.



Trouver un juste équilibre



L'utilisation des vacances à des fins lucratives n'est pas nécessairement négative, mais il est crucial de sensibiliser les jeunes aux dangers potentiels et de les accompagner dans leurs démarches. Un encadrement et une surveillance parentaux s'avèrent indispensables pour concilier l'apprentissage de l'autonomie et la protection des enfants.



En résumé, les vacances au Tchad sont une période charnière où le repos et la responsabilisation s'entremêlent. Les motivations et les réalités des familles incitent à une réflexion sur l'accompagnement et l'encadrement des jeunes pendant cette période, en veillant à la fois à leur épanouissement et à leur sécurité.